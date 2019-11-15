Российская военная полиция заняла военную базу США: кадры высадки

На ролике показывается момент приземления на бывшую американскую базу российских десантно-штурмовых Ми-35. Военные осматриваются, прежде чем зайти на территорию базы.

На кадрах видно, что объект покидали в спешке, оставлены личные вещи и предметы инфраструктуры, включая казарму и импровизированный тренажерный зал.

Полевой аэродром расположен в районе населенного пункта Метрас на севере сирийской провинции Алеппо. Американцы использовали его для снабжения своих баз, а также завозили военную помощь для так называемой умеренной оппозиции. Недавно он перешел под контроль правительственных сил Сирии.

В среду американские военные спешно покинули территорию, на аэродром оперативно перебросили вертолеты армейской авиации ВКС России. Теперь объект находится под охраной россиян.

13 ноября также сообщалось, что американские военные вошли в Сирию через незаконный КПП на границе с Ираном и остановились в районе нефтяных месторождений на северо-востоке.

В пятницу 15 ноября на заседании Совбеза ООН первый зампостпреда России Дмитрий Полянский заявил, что США должны вернуть Сирии ее нефтяные месторождения, подчеркнув, что действия Вашингтона в глазах граждан этой страны выглядят как "грабеж", пишет РИА Новости.

Около 90 процентов сирийской нефтяной добычи сосредоточено на восточном берегу Евфрата. В октябре президент США Дональда Трамп объявил о выводе американских войск с территорий на севере арабской республики, однако вскоре сообщил, что часть военных останется.

По его словам, цель США — "охранять нефть" от боевиков "Исламского государства"*, поскольку раньше нефтедобыча в этом районе была главным источником их дохода. Американский лидер отметил, что, "возможно, настало время, чтобы курды перешли в этот нефтяной регион", поскольку "им нужны деньги".

В свою очередь, глава российского МИД Сергей Лавров считает, что США направляют доходы от нефти на поддержку лояльных им вооруженных формирований. Он подчеркнул, что это мешает урегулированию ситуации и сохраняет дополнительный серьезный раздражитель. Более того, министр отметил, что Вашингтон стремится отделить территории на восточном берегу реки Евфрат и делает все для того, чтобы создать там квазигосударство.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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