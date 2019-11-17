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"Жест доброй воли": в порту Керчи началась буксировка украинских судов

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RT
Sputnik Абхазия

Россия вернет Украине корабли, задержанные 25 ноября 2018 года после инцидента в Керченском проливе. Стороны уже согласовывают детали: место и время передачи трех судов.

Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.
Суда передадут Киеву 18 ноября в нейтральных водах, это случится примерно в 60 милях от Одессы, недалеко от крымского мыса Тарханкут.

Депутат Госдумы от полуострова Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что передача кораблей может стать переломным моментом в налаживании добрососедских отношений между странами. По его словам, между Россией и Украиной искусственно создали конфронтацию.

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