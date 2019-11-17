"Жест доброй воли": в порту Керчи началась буксировка украинских судов

Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.
Суда передадут Киеву 18 ноября в нейтральных водах, это случится примерно в 60 милях от Одессы, недалеко от крымского мыса Тарханкут.
Депутат Госдумы от полуострова Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что передача кораблей может стать переломным моментом в налаживании добрососедских отношений между странами. По его словам, между Россией и Украиной искусственно создали конфронтацию.
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