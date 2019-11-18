Ми-38 покоряет ОАЭ: арабские шейхи меняют американскую авиатехнику на российскую

На авиасалоне в Дубае представили многоцелевой российский вертолет Ми-38.
Новинку уже осмотрел наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид аль-Нахайян. Экскурсию по салону для него провел лично министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
Ми-38 может может перевозить грузы и пассажиры, он также используется для поисково-спасательных операций и нужд скорой помощи.
Премьера первого серийного вертолета Ми-38 в гражданском исполнении прошла в августе на московском авиасалоне МАКС-2019, где с ним ознакомился президент России Владимир Путин.
"Вертолет изначально проектировался с учетом обеспечения соответствия самым жестким современным и перспективным нормам по безопасности, экологичности, шуму на местности. Самое пристальное внимание при этом уделялось удовлетворению потребностей заказчиков в отношении летно-технических, эксплуатационных и экономических характеристик. Особый интерес у эксплуатантов из стран Ближнего Востока должны вызвать доработки, направленные на обеспечение надежной и комфортной работы новой машины в условиях жаркого климата и пустынного рельефа местности", - рассказывал глава Минпромторга Денис Мантуров.
Смотрите также:
- Предел прочности: кадры испытаний вертолета Ми-38 в Казани