18:39 18 Ноября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.75
  • EUR70.53
Поиск
Видео

Ми-38 покоряет ОАЭ: арабские шейхи меняют американскую авиатехнику на российскую

Получить короткую ссылку
8 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео Ruptly
Sputnik Абхазия

Почему Эмираты стали все чаще присматриваться именно к российской авиатехнике, а не к американской - в видео Sputnik.

На авиасалоне в Дубае представили многоцелевой российский вертолет Ми-38.

Новинку уже осмотрел наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид аль-Нахайян. Экскурсию по салону для него провел лично министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Ми-38 может может перевозить грузы и пассажиры, он также используется для поисково-спасательных операций и нужд скорой помощи.

Премьера первого серийного вертолета Ми-38 в гражданском исполнении прошла в августе на московском авиасалоне МАКС-2019, где с ним ознакомился президент России Владимир Путин.

"Вертолет изначально проектировался с учетом обеспечения соответствия самым жестким современным и перспективным нормам по безопасности, экологичности, шуму на местности. Самое пристальное внимание при этом уделялось удовлетворению потребностей заказчиков в отношении летно-технических, эксплуатационных и экономических характеристик. Особый интерес у эксплуатантов из стран Ближнего Востока должны вызвать доработки, направленные на обеспечение надежной и комфортной работы новой машины в условиях жаркого климата и пустынного рельефа местности", - рассказывал глава Минпромторга Денис Мантуров.

Смотрите также:



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Мой адрес не дом и не улица: редкие фотографии времен СССР
Небо, вертолет, "Амфибия": как в Абхазии справляются с лесными пожарами
Статистика преступлений в Абхазии
Преступление и наказание: криминогенная обстановка в Абхазии c 2008 по 2018 годы


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться