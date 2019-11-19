МВД России показало, как выглядит самая крупная нарколаборатория в стране

МВД России опубликовало видео с места ликвидации крупнейшей в России лаборатории по производству синтетических наркотиков, которая находилась в Подмосковье.

Цеха крупнейшей в России нарколаборатории располагались в бывшем фермерском хозяйстве в Серпуховском районе Московской области на участке общей площадью около четырех гектаров.

По словам пресс-секретаря МВД Ирины Волк, в момент появления оперативников в лаборатории полным ходом шло изготовление синтетических наркотиков.

На кадрах показаны различные емкости для приготовления запрещенных веществ, химические реакторы и склад с реактивами.

В течение месяца могло производиться около полутора тонн наркотиков. Сбыт осуществлялся через интернет-магазин, размещенный в теневом сегменте интернета. Участники группы также предлагали прекурсоры, это так называемые конструкторы для производства наркотиков в более мелких лабораториях.

В общей сложности изъято более 100 килограммов наркотических средств в кристаллизованной форме, полторы тонны в жидком состоянии, четыре тонны химреактивов, более 600 килограммов прекурсоров, семь химических реакторов, а также различное оборудование.

В результате операции были задержаны трое химиков из Украины, курьер-закладчик и подозреваемый в организации предприятия.

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