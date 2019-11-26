22:30 26 Ноября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.02
  • EUR70.52
Поиск
Видео

Парад победы в Москве: Трамп хочет приехать, а Прибалтика истерит

Получить короткую ссылку
13 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Sputnik на русском

Руководство стран Балтии обеспокоено возможным визитом Дональда Трампа в Москву для участия в торжествах, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, которую в этих государствах считают началом советской оккупации.

Дональд Трамп признался, что не прочь посетить майский парад в Москве в следующем году. При этом, по словам американского президента, он прекрасно понимает, что торжества будут проходить в самый разгар предвыборной кампании в США. Эти планы Трампа вызвали неоднозначную реакцию как в США, так и в странах Балтии.

В последний раз американский президент посещал Россию в 2013 году. Это был Барак Обама, который принимал участие в Санкт-Петербургском экономическом форуме. До этого Джордж Буш — младший приезжал в Москву на празднование 60-летия окончания Великой Отечественной войны.

Читайте также:

Теги:
Москва, Дональд Трамп


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
"Люди выбегали из домов в пижамах": землетрясение в Албании
парад
Парад победы в Москве: Трамп хочет приехать, а Прибалтика истерит
Лесные пожары в Абхазии: масштабы и тушение


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться