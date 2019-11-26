Парад победы в Москве: Трамп хочет приехать, а Прибалтика истерит

Руководство стран Балтии обеспокоено возможным визитом Дональда Трампа в Москву для участия в торжествах, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, которую в этих государствах считают началом советской оккупации.

Дональд Трамп признался, что не прочь посетить майский парад в Москве в следующем году. При этом, по словам американского президента, он прекрасно понимает, что торжества будут проходить в самый разгар предвыборной кампании в США. Эти планы Трампа вызвали неоднозначную реакцию как в США, так и в странах Балтии.

В последний раз американский президент посещал Россию в 2013 году. Это был Барак Обама, который принимал участие в Санкт-Петербургском экономическом форуме. До этого Джордж Буш — младший приезжал в Москву на празднование 60-летия окончания Великой Отечественной войны.

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