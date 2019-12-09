Звезды мирового спорта поддержали россиян, которых хотят отстранить от соревнований

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранит от участия в международных состязаниях 145 российских спортсменов с подозрительными пробами.
Спортсмены всего мира решили поддержать российских коллег, которым могут на четыре года запретить выступать под своим флагом.
О том, что спортсменов "недопустимо ставить в такое положение" уже заявили боец смешанных единоборств Джеффри Монсон, боксер Рой Джон, фехтовальщица Алехандра Бенитес и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. Самые яркие фрагменты их заявлений – в нашем видео.
WADA в ноябре 2015 года обвинило Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, приостановило работу московской антидопинговой лаборатории, а также вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу организации.
В 2016-м были опубликованы две части доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Исполком WADA в сентябре 2018 года восстановил статус РУСАДА.
В сентябре WADA вновь запустило процедуру лишения РУСАДА статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу в связи с возможными манипуляциями с данными московской антидопинговой лаборатории, которые направили в WADA в начале 2019 года.
Читайте также:
-
Россия была права: чему учит новый призыв WADA
-
Игра по чужим правилам. WADA вновь раскручивает допинговый скандал