Звезды мирового спорта поддержали россиян, которых хотят отстранить от соревнований

В понедельник 9 декабря исполком WADA единогласно принял рекомендации независимого комитета по соответствию и запретил России участвовать в мировых стартах на протяжении четырех лет, РУСАДА признано не соблюдающим антидопинговый кодекс.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранит от участия в международных состязаниях 145 российских спортсменов с подозрительными пробами.

Спортсмены всего мира решили поддержать российских коллег, которым могут на четыре года запретить выступать под своим флагом.

О том, что спортсменов "недопустимо ставить в такое положение" уже заявили боец смешанных единоборств Джеффри Монсон, боксер Рой Джон, фехтовальщица Алехандра Бенитес и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. Самые яркие фрагменты их заявлений – в нашем видео.

WADA в ноябре 2015 года обвинило Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, приостановило работу московской антидопинговой лаборатории, а также вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу организации.

В 2016-м были опубликованы две части доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Исполком WADA в сентябре 2018 года восстановил статус РУСАДА.

В сентябре WADA вновь запустило процедуру лишения РУСАДА статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу в связи с возможными манипуляциями с данными московской антидопинговой лаборатории, которые направили в WADA в начале 2019 года.

Читайте также: