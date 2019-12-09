Вице-президент WADA заявила, что добивалась полного отстранения России

Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от всех основных спортивных соревнований на четыре года.

Российские спортсмены могут быть допущены к участию в турнирах под нейтральным статусом, в случае если докажут свою непричастность к нарушению антидопинговых правил. Тем не менее некоторым западным спортивным функционерам наказание показалось недостаточно суровым. Вице-президент WADA Линда Хеллеланд заявила, что требовала полного запрета участия российских спортсменов во всех международных спортивных мероприятиях.

Решение Исполком WADA принимал единогласно и согласно ему:

представители страны, в том числе руководители Олимпийского и Паралимпийского комитетов России, не вправе участвовать в заседаниях и не могут быть членами советов и комитетов, подписавших антидопинговый кодекс WADA. Также они не могут участвовать и присутствовать на Олимпиадах и чемпионатах мира, организованных в течение четырех лет;

российские спортсмены не могут участвовать или присутствовать на следующих в течение четырех лет юношеских Олимпийских играх (летних и зимних), Олимпийских и Паралимпийских играх (летних и зимних), любых других мероприятиях под эгидой МОК, чемпионатах мира;

флаг России не может быть поднят на чемпионатах мира и Олимпийских играх;

российские спортсмены могут участвовать в соревнованиях, если они не связаны с допинговым скандалом и только в нейтральном статусе;

РУСАДА должно оплатить Всемирному антидопинговому агентству все расходы WADA, понесенные с января 2019 года, и, кроме того, уплатить штраф в размере 10% от его дохода в 2019 году, или 100 тысяч долларов до конца четырехлетнего периода. http://sputnik-abkhazia.ru/columnists/20191127/1028893478.html

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