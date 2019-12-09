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Вице-президент WADA заявила, что добивалась полного отстранения России

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Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от всех основных спортивных соревнований на четыре года.

Российские спортсмены могут быть допущены к участию в турнирах под нейтральным статусом, в случае если докажут свою непричастность к нарушению антидопинговых правил. Тем не менее некоторым западным спортивным функционерам наказание показалось недостаточно суровым. Вице-президент WADA Линда Хеллеланд заявила, что требовала полного запрета участия российских спортсменов во всех международных спортивных мероприятиях.

Решение Исполком WADA принимал единогласно и согласно ему:

  • представители страны, в том числе руководители Олимпийского и Паралимпийского комитетов России, не вправе участвовать в заседаниях и не могут быть членами советов и комитетов, подписавших антидопинговый кодекс WADA. Также они не могут участвовать и присутствовать на Олимпиадах и чемпионатах мира, организованных в течение четырех лет;
  • российские спортсмены не могут участвовать или присутствовать на следующих в течение четырех лет юношеских Олимпийских играх (летних и зимних), Олимпийских и Паралимпийских играх (летних и зимних), любых других мероприятиях под эгидой МОК, чемпионатах мира;
  • флаг России не может быть поднят на чемпионатах мира и Олимпийских играх;
  • российские спортсмены могут участвовать в соревнованиях, если они не связаны с допинговым скандалом и только в нейтральном статусе;
    РУСАДА должно оплатить Всемирному антидопинговому агентству все расходы WADA, понесенные с января 2019 года, и, кроме того, уплатить штраф в размере 10% от его дохода в 2019 году, или 100 тысяч долларов до конца четырехлетнего периода.

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