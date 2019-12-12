14:52 12 Декабря 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.23
  • EUR70.43
Поиск
Видео

Помощь Ракке: кадры доставки гуманитарного груза в бывшую столицу ИГИЛ

Получить короткую ссылку
8 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео Министерство обороны РФ / Ruptly
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/102900/45/1029004597.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20191212/1029004247/Pomosch-Rakke-kadry-dostavki-gumanitarnogo-gruza-v-byvshuyu-stolitsu-IGIL.html

Инфраструктура Ракки была полностью уничтожена в ходе операции, проводившейся международной коалицией во главе с США. Сейчас в городе около ста тысяч жителей, а до войны было в десять раз больше.

Российские военнослужащие впервые провели гуманитарную акцию в сирийском городе Ракка, который несколько лет был столицей "Исламского государства".

© Sputnik
Бредихин о восстановлении Ракки: Сирии нужна помощь спецслужб России

В ходе масштабной акции в Ракке российские военные раздали населению две тысячи продовольственных наборов. В город также прибыли российские военные врачи, которые готовы оказать высококвалифицированную медицинскую помощь всем нуждающимся.

В октябре 2017-го город освободили после многомесячной операции "Сирийских демократических сил", однако в ходе массированных бомбардировок и действий проамериканских курдских формирований его почти полностью разрушили. МИД Сирии называл действия международной коалиции геноцидом.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено две тысячи 272 гуманитарных акции. Общий вес гуманитарного груза составил три тысячи 799,55 тонны.

Читайте также:

Теги:
Россия, США, Сирия


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Королева Зозибини: лучшие фото с конкурса "Мисс Вселенная"
Путин: Россия правдой ответит на искажение истории Второй мировой
Калькулятор тепла: как правильно заготовить дрова в Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться