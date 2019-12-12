Помощь Ракке: кадры доставки гуманитарного груза в бывшую столицу ИГИЛ

Российские военнослужащие впервые провели гуманитарную акцию в сирийском городе Ракка, который несколько лет был столицей "Исламского государства".
В ходе масштабной акции в Ракке российские военные раздали населению две тысячи продовольственных наборов. В город также прибыли российские военные врачи, которые готовы оказать высококвалифицированную медицинскую помощь всем нуждающимся.
В октябре 2017-го город освободили после многомесячной операции "Сирийских демократических сил", однако в ходе массированных бомбардировок и действий проамериканских курдских формирований его почти полностью разрушили. МИД Сирии называл действия международной коалиции геноцидом.
Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено две тысячи 272 гуманитарных акции. Общий вес гуманитарного груза составил три тысячи 799,55 тонны.
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