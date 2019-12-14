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Сберечь от праздника: как в Абхазии охраняют ели от "новогодних" браконьеров

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Темы:
Новый год 2020 (9)
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Территория Куджба-Иаштынского лесничества, где выставлены кордоны против браконьеров, насчитывает 250 гектаров.

У въезда в Куджба-Иаштынское лесничество располагается кордон, охраняющий лес от браконьеров, которые ищут способ обойти закон, чтобы заготовить пихты и ели к Новому году.

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Стоп, браконьеры: как в Абхазии защищают елки от Нового года

По словам старшего инспектора лесного хозяйства Даура Айба, лесничие строго контролируют въезд и выезд из нацпарка. У всех спрашивают, с какой целью едут, предупреждают, что вырубка елок строго запрещена и карается штрафом. Установку на подозрительные автомобили инспекторам дают из контрольно-пропускного пункта при въезде в Рицинский национальный реликтовый парк. 

Всего территория лесничества насчитывает 250 гектаров леса, но добраться до него не так-то просто – 22 километра от въезда на территорию лесничего хозяйства. Куджба-Иаштынское лесничество охраняют 18 человек. Работают они посменно – день через три. Каждый день за сохранностью леса следят четверо лесничих, которые работают с девяти утра до девяти утра следующего дня.

Распоряжение "О запрете заготовки елей и пихт для проведения новогодних праздников в 2019 году" было подписано премьер-министром Абхазии Валерием Бганба 6 декабря. Штраф за вырубку хвойных деревьев составляет 1800 рублей.

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Темы:
Новый год 2020 (9)
Теги:
Новый Год, ели, Абхазия


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