Сберечь от праздника: как в Абхазии охраняют ели от "новогодних" браконьеров

У въезда в Куджба-Иаштынское лесничество располагается кордон, охраняющий лес от браконьеров, которые ищут способ обойти закон, чтобы заготовить пихты и ели к Новому году.

По словам старшего инспектора лесного хозяйства Даура Айба, лесничие строго контролируют въезд и выезд из нацпарка. У всех спрашивают, с какой целью едут, предупреждают, что вырубка елок строго запрещена и карается штрафом. Установку на подозрительные автомобили инспекторам дают из контрольно-пропускного пункта при въезде в Рицинский национальный реликтовый парк.

Всего территория лесничества насчитывает 250 гектаров леса, но добраться до него не так-то просто – 22 километра от въезда на территорию лесничего хозяйства. Куджба-Иаштынское лесничество охраняют 18 человек. Работают они посменно – день через три. Каждый день за сохранностью леса следят четверо лесничих, которые работают с девяти утра до девяти утра следующего дня.

Распоряжение "О запрете заготовки елей и пихт для проведения новогодних праздников в 2019 году" было подписано премьер-министром Абхазии Валерием Бганба 6 декабря. Штраф за вырубку хвойных деревьев составляет 1800 рублей.

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