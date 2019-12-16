18:03 16 Декабря 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.77
  • EUR69.94
Поиск
Видео

Воздушный бой: кадры дуэли истребителей МиГ-31БМ над Камчаткой

Получить короткую ссылку
6 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео Министерство обороны РФ
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/102903/59/1029035967.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20191216/1029033555/Vozdushnyy-boy-kadry-dueli-istrebiteley-MiG-31BM-nad-Kamchatkoy.html

Минобороны опубликовало видео воздушного боя модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ над акваторией Тихого океана. Самолеты этого типа впервые участвовали в подобной дуэли.

На Камчатке в рамках боевой подготовки летчики-истребители МиГ-31БМ отдельного смешанного авиационного полка войск и сил на северо-востоке России провели воздушную дуэль с элементами боевого маневрирования и выполнением фигур сложного пилотажа. В качестве противоборствующих сторон выступили летчики командного состава.

© Видео Минобороны РФ
Сложный пилотаж: видео тренировочного полета истребителей Су-30СМ над Крымом

Экипажи выполнили фигуру "бочку", в ходе которой самолет осуществляет вращение относительно оси на 360 градусов. Истребители маневрировали с большими углами крена, набора высоты и снижения, чтобы занять выгодную позицию для применения оружия или смены положения, а также с целью переведения огня с одной воздушной цели на другую.

Также экипажи совершенствовали навыки выдерживания длительных перегрузок при выполнении виражей на предельных скоростях самолета. Учения стали одним из этапов подготовки летчиков к ведению современного воздушного боя.

Читайте также:

Теги:
МиГ-31


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Навстречу Вселенной: лучшие космические фото 2019 года
Воздушный бой: кадры дуэли истребителей МиГ-31БМ над Камчаткой
Калькулятор тепла: как правильно заготовить дрова в Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться