"За службу на страже мира в Южной Осетии": как в Цхинвале награда нашла героя

После войны в Южной Осетии в августе 2008 года в сети широко распространялся видеоролик, на котором российский солдат с пулеметом встает на пути колонны грузинских военных.

Долгое время считалось, что на кадрах контрактник из Бурятии Бато Дашидоржиев, погибший вскоре после этого инцидента. И только недавно выяснилось, что на видео – казах из Астрахани Тасболат Ибрашев. Он жив, здоров и имеет двоих детей.

Пулеметчик, практически в одиночку преградивший путь агрессорам, Тасболат Ибрашев, награжден указом президента республики Анатолия Бибилова медалью "За службу на Страже Мира в Южной Осетии".

Медаль герою, в понедельник, вручил премьер Южной Осетии Эрик Пухаев, в ходе телемоста в пресс-центре "Спутник-Южная Осетия".

"Все мы помним события августа 2008 года. Мы благодарны каждому солдату, который встал на защиту нашего народа, все они герои. Когда об этом геройстве узнал глава государства Анатолий Бибилов, он подписал указ о награждении Ибрашева медалью за мужество, проявленное в августе 2008 года", - сказал премьер.

Тасболат Ибрашев впервые прилетел в Южную Осетию после 2008 года. Как рассказал герой в ходе телемоста, он получил приглашение от правительства Южной Осетии. Вспоминая события августа 2008 года, герой плакал.

"Я должен был выполнить приказ и выполнил его. На тот момент мне было 24 года и мама не знала, что я отправился в Цхинвал", - говорит Ибрашев.

Правда всплыла благодаря депутату Госдумы от Бурятии Алдару Дамдинову, который несколько лет искал Бато, а нашел Тасболата. Алдар Дамдинов рассказал в ходе телемоста как он искал героя, в том числе и в различных соцсетях.

Читайте также: