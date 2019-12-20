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"Приступить немедленно": почему Трамп требует начать процедуру импичмента

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Президент США призывает Палату представителей как можно быстрее передать процедуру импичмента в Сенат, чтобы однопартийцы оправдали его и эта история подошла к концу. Но демократы тянут время, чтобы добиться от республиканцев выполнения выдвинутых условий.

Импичмент Дональду Трампу в палате представителей был объявлен 18 декабря. Теперь его судьба будет решаться в сенате. Точная дата голосования неизвестна.

Прензидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
"Виновен!": палата представителей объявила Трампу импичмент

Трампа обвиняют по двум статьям – "превышение полномочий" и "воспрепятствование Конгрессу". По первой – "за" проголосовали 230 человек, "против" – 197, один – воздержался. По второй – "за" проголосовали 229 депутатов, против - 198, один – вновь воздержался.

На следующем этапе дело должны направить на рассмотрение в сенат, однако спикер палаты представителей Нэнси Пелоси до сих пор тормозит формальную передачу.

Американский лидер считает, что демократы намеренно затягивают процесс, потому что им стыдно.

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Теги:
США, импичмент, Дональд Трамп


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