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Пассажирский самолет разбился в Алма-Ате: кадры очевидцев

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В пятницу утром самолет авиакомпании Bek Air, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением.

Пассажирский самолет обнаружен вне взлетной полосы в Алма-Ате, сообщили Sputnik Казахстан в комитете по ЧС республики.

"Сегодня борт авиакомпании "Бек Эйр", следующий рейсом 2100 Алма-Аты - Нур-Султан, вылетев по плану в 7:05, пропал с радара. На борту 93 пассажира, 5 членов экипажа", - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

По последним данным, погибли 12 человек. Создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром Аскаром Маминым. Россиян на борту разбившегося самолета не было, сообщило генконсульство.

Отмечается, что аэропорт казахстанской Алма-Аты работает в штатном режиме после крушения самолета.

Теги:
авиакатастрофы, Казахстан


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