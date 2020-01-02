13:47 02 Января 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD61.91
  • EUR69.38
Поиск
Видео

Нарядная Москва: как выглядит новогодняя столица России

Получить короткую ссылку
0 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео Ruptly
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/102913/75/1029137558.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200102/1029137592/Naryadnaya-Moskva-kak-vyglyadit-novogodnyaya-stolitsa-Rossii.html

Российская столица из года в год радует своих жителей и гостей ярким и красочным убранством в новогодние праздники. Как выглядит Москва с наступлением 2020 года, смотрите в видео.

Помимо традиционных елок, расставленных на главных площадях и улицах города, Москву украсили необычными декоративные конструкциями: гигантским шаром, мостом с космическим небом и светящимся тоннелем.

Разнообразные композиции украсили фасады домов, фонтаны и деревья. Всего в столице к Новому году установили более четырех тысяч световых и декоративных конструкций.



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Первая ночь в году: праздничные гулянья у главной елки Абхазии
Нарядная Москва: как выглядит новогодняя столица России
Праздник к нам приходит: новогодние мероприятия в Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться