Тысячи иранцев вышли на улицы в ответ на убийство генерала Сулеймани

В Иране усиливаются антиамериканские настроения. В крупных городах страны проходят акции памяти генерала Касема Сулеймани. Люди несут флаги и портреты убитого и скандируют "Смерть Америке".

Десятки тысяч иранцев вышли на улицы различных городов и провинций после убийства генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.

Митинги проходят в Тегеране, Тебризе, Араке, Ширазе и в Кермане. Участники акции выходят на улицу с флагами и портретами Сулеймани, также демонстранты скандируют лозунги против США.

По заявлению посла Ирана в Ираке Ираджа Масджиди, в результате ударов близ Багдада погибли 12 человек.

На кадрах видно плачущих и скорбящих людей: они надеются, что Тегеран не оставит произошедшее без ответа.

Ранее стало известно, что иранский генерал погиб в результате ракетного удара по багдадскому аэропорту, нанесенного США. Операция была проведена, как сообщили в Пентагоне, по указу американского лидера Дональда Трампа. Иран пообещал ответить США на преступные действия.

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