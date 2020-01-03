21:06 03 Января 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD61.91
  • EUR69.38
Поиск
Видео

Тысячи иранцев вышли на улицы в ответ на убийство генерала Сулеймани

Получить короткую ссылку
2 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео Ruptly
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/102914/45/1029144548.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200103/1029144579/Tysyachi-irantsev-vyshli-na-ulitsy-v-otvet-na-ubiystvo-generala-Suleymani.html

В Иране усиливаются антиамериканские настроения. В крупных городах страны проходят акции памяти генерала Касема Сулеймани. Люди несут флаги и портреты убитого и скандируют "Смерть Америке".

Десятки тысяч иранцев вышли на улицы различных городов и провинций после убийства генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.

© Sputnik / Наталья Селиверстова
"Авантюрная реальность": МИД России прокомментировал убийство Сулеймани

Митинги проходят в Тегеране, Тебризе, Араке, Ширазе и в Кермане. Участники акции выходят на улицу с флагами и портретами Сулеймани, также демонстранты скандируют лозунги против США.

По заявлению посла Ирана в Ираке Ираджа Масджиди, в результате ударов близ Багдада погибли 12 человек.

На кадрах видно плачущих и скорбящих людей: они надеются, что Тегеран не оставит произошедшее без ответа.

Ранее стало известно, что иранский генерал погиб в результате ракетного удара по багдадскому аэропорту, нанесенного США. Операция была проведена, как сообщили в Пентагоне, по указу американского лидера Дональда Трампа. Иран пообещал ответить США на преступные действия.

Читайте также:

Теги:
США, Иран


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Назад в СССР: зимние фотографии Москвы разных лет
Тысячи иранцев вышли на улицы в ответ на убийство генерала Сулеймани
Способы сохранения елки
Как сохранить елку


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться