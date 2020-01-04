"Просто меняю внешность": как россиянин превращает автомобили в монстров

Роман Никитин из Иркутска планирует создавать брутальные кары везде, где только представится возможность. В перспективе - и в Голливуде.

В детстве Роман Никитин помогал отцу ремонтировать машины, тогда и освоил азы автомеханики.

Вдохновение пришло к Роману после просмотра фильма "Смертельные гонки", герои которого гоняют на брутальных бронированных машинах.

"То, что в обычном тюнинге недопустимо, здесь - часть декора. Например, сварил я две трубы. По-хорошему, сварочный шов надо заполировать, загрунтовать, закрасить, чтобы стык не было видно. А здесь, наоборот, его надо усилить - создать эффект, будто его сварили наспех, после дикой битвы", - рассказывает умелец.

Теперь Романа знают далеко за пределами Иркутска. С легкой руки журналистов стиль, в котором творит талантливый механик, был назван киберпанк.

После серии побед на российских автомотошоу Роман на четыре года уехал жить в Таиланд. На родину вернулся год назад - после того как позвали конструировать машины на заказ.

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