Штурм, стычки и заявления: хроника событий в Сухуме

В Абхазии второй день продолжаются митинги сторонников оппозиционных сил, которые требуют признать незаконными результаты прошедших осенью президентских выборов в республике.

С утра 9 января у здания Администрации президента в Сухуме начались акции. Их участники выражали недовольство криминогенной обстановкой в стране и ходом расследования перестрелки в столице в ноябре прошлого года, в том числе собравшихся возмущало то, что один из арестованных по этому делу является экс-сотрудником охраны президента Абхазии.Митингующие начали выдвигать требования об отставке президента и назначении новых выборов. Здание Администрации президента было захвачено.

Вечером президент встретился с группой депутатов Парламента, которые передали ему требования митингующих. Затем Парламент собрался на внеочередное заседание и принял проект постановления с предложением президенту о досрочном сложении полномочий. В ответ пресс-служба Хаджимба выступила с заявлением, в котором говорится, что постановление депутатов может только осложнить ситуацию и привести к необратимым последствиям.

Протестующие продолжали удерживать здание Администрации президента всю ночь. Часть из них дежурили до утра на улице. Утром митингующие призвали своих единомышленников подтягиваться к месту проведения акции протеста. В настоящее время заблокированы входы в Парламент, Администрацию президента и Кабмин.

В интервью СМИ лидер оппозиционного блока Аслан Бжания заявил, что считает невозможным применение силы и готов решать кризисный вопрос правовым путем, с помощью переговоров.

Он также заявил, что не получал предложений о личных переговорах с Раулем Хаджимба.

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