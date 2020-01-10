День второй: продолжение политкризиса в Абхазии

В Сухуме с 9 января проходит акция протеста, ее участники требуют признать незаконными итоги прошедших выборов президента и назначить дату нового голосования.

Акции протеста в Сухуме продолжаются второй день. Их участники требуют отставки президента Рауля Хаджимба и проведения новых выборов. Накануне протестующие взяли штурмом здание парламента и отказались его покидать, пока их требования не будут выполнены.

Администрация президента Абхазии по-прежнему остается парализованной. Митинг сторонников оппозиции продолжается, а в президентском дворце находятся участники акции протеста.

Однако обстановка весь день оставалась довольно спокойной. В Минздраве рассказали, что за два протестных дня два человека получили незначительные ранения.

Ближе к обеду у здания Кабинета министров стали собираться сторонники власти. К собравшимся обратился первый вице-премьер правительства Даур Аршба и анонсировал митинг в поддержку действующей власти. Однако полноценной акции у Кабмина не состоялось. Люди отправились к зданию суда, где начиналось заседание кассационной коллегии по иску экс-кандидата в президенты Алхаса Квициниа, оспаривающего итоги выборов.

Вечером в Абхазию прибыл замсекретаря Совбеза России Рашид Нургалиев. Как ожидается, он в ближайшее время встретится с президентом Раулем Хаджимба.

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