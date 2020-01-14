Как США пытаются сохранить влияние на Ближнем Востоке

Формальный повод - усиление конфронтации с Ираном, но аналитики уверены, что Вашингтон преследует другие геополитические цели.
Ранее по личному приказу Трампа в Ираке был убит иранский генерал Касем Сулеймани, в ответ на действия США Иран провел ракетную атаку на военные базы американцев на территории Ирака.
Обмен ударами поставил страны на грань полномасштабного военного столкновения. Подробности в нашем видео.
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