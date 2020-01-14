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Как США пытаются сохранить влияние на Ближнем Востоке

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© Видео Ruptly / WH.GOV / AP Photo / Sputnik
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200114/1029237848/Kak-SShA-pytayutsya-sokhranit-vliyanie-na-Blizhnem-Vostoke.html

В администрации президента США Дональда Трампа все чаще говорят о возможности расширения и усиления НАТО на Ближнем Востоке

Формальный повод - усиление конфронтации с Ираном, но аналитики уверены, что Вашингтон преследует другие геополитические цели.

Ранее по личному приказу Трампа в Ираке был убит иранский генерал Касем Сулеймани, в ответ на действия США Иран провел ракетную атаку на военные базы американцев на территории Ирака.

Обмен ударами поставил страны на грань полномасштабного военного столкновения. Подробности в нашем видео.

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