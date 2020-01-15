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Послание Владимира Путина Федеральному собранию: трансляция завершена

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Президент России Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию, в этом году мероприятие пройдет в Центральном выставочном зале "Манеж".

Президент России раз в год обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. В этом году мероприятие впервые проходит в середине января.

В прошлый раз Владимир Путин выступал с посланием 20 февраля в Гостином дворе. Сегодня он оглашает документ в Центральном выставочном зале "Манеж", где соберутся парламентарии, министры и почти 900 журналистов.

Обращаясь с посланием к Федеральному собранию, глава государства исполняет свою конституционную обязанность и обозначает направление развития страны. Послание включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента.

Как ожидается, в этом году Путин в своем в послании уделит особое внимание теме повышения благосостояния граждан России. Кроме того, глава государства традиционно выскажет мнение по международной повестке: обострению ситуации на Ближнем Востоке, отношениям между США и Китаем, санкционной политике Запада против России, политическому кризису на Украине.

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