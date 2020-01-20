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Навострили лыжи: российские военные поучились вести бои в непроходимых снегах

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Sputnik Абхазия
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В Кемеровской области России военные мотострелки провели тренировки по ведению боевых действий в непроходимых снегах. 

Бойцы прошли 10 километров в полной боевой экипировке, отразили нападение условных диверсантов и выполнили учебно-боевые стрельбы из автоматов АК-74М, пулеметов "Печенег" и гранатометов РПГ-7В.

"Тактика передвижения на лыжах с использованием военной техники помогает в бою. Это позволяет после наступательного рывка или контратаки не терять время на спешивание, а сразу быть готовым к бою, быстро заняв при этом позицию и без промедления выполнить боевую задачу", – рассказал командир мотострелкового подразделения майор Александр Жданов.

Теги:
Министерство обороны РФ


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