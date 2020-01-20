От "Сладкой жизни" до "Города женщин": 10 лучших фильмов Феллини

Классик итальянского кино Федерико Феллини родился 100 лет назад. К юбилею мастера Sputnik собрал самые яркие кадры из его фильмов.

100-летие со дня рождения Феллини Италия отметит целой серией культурных мероприятий, которые продлятся до конца 2020 года. Их центром станет родной город режиссера Римини. В кинотеатрах по всей стране сегодня начинаются ретроспективные показы фильмов режиссера.

Классик итальянского неореализма, режиссер и сценарист Федерико Феллини родился 20 января 1920 года в семье коммивояжера в Римини. Фильмы Феллини "Дорога", "Сладкая жизнь", "Амаркорд", "Восемь с половиной", "Джульетта и духи", "Ночи Кабирии", "Город женщин" и другие вошли в золотой фонд мирового кинематографа.

Феллини - обладатель пяти премий "Оскар", "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля и множества других международных наград.