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От "Сладкой жизни" до "Города женщин": 10 лучших фильмов Феллини

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© Foto / Ponti-De Laurentiis Cinematografica (1954)
Кадр из фильма Федерико Феллини "Дорога", 1954 год.
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/102927/41/1029274166.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200120/1029274757.html

Классик итальянского кино Федерико Феллини родился 100 лет назад. К юбилею мастера Sputnik собрал самые яркие кадры из его фильмов.

100-летие со дня рождения Феллини Италия отметит целой серией культурных мероприятий, которые продлятся до конца 2020 года. Их центром станет родной город режиссера Римини. В кинотеатрах по всей стране сегодня начинаются ретроспективные показы фильмов режиссера.

Классик итальянского неореализма, режиссер и сценарист Федерико Феллини родился 20 января 1920 года в семье коммивояжера в Римини. Фильмы Феллини "Дорога", "Сладкая жизнь", "Амаркорд", "Восемь с половиной", "Джульетта и духи", "Ночи Кабирии", "Город женщин" и другие вошли в золотой фонд мирового кинематографа.

Феллини - обладатель пяти премий "Оскар", "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля и множества других международных наград.

Теги:
кино, Федерико Феллини


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