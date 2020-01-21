Защита или провокация: НАТО перебросит многотысячный контингент к российским границам

Самые масштабные за последние 25 лет учения НАТО в Европе начнутся в конце января. В маневрах примут участие около 37 тысяч военнослужащих из 18 стран.

Большая часть сил прибудет из США во Францию, Нидерланды, Бельгию и Германию. Затем начнется переброска войск в Польшу, Грузию и страны Балтии - то есть к границам России. Главная задача маневров заявляется как отработка логистики и передислокация большого количества солдат и техники.

Учения получили название "Защитник Европы – 2020". Однако немецкие левые политики говорят, что речь тут идет скорее о провокации, нежели защите. Они уверены, что маневры являются прямой попыткой спровоцировать Москву и "создать ложный образ врага".

Российская сторона заявила, что не приветствует учения НАТО в Восточной Европе в 2020 году, поскольку "они не имеют отношения к укреплению безопасности, а лишь создадут разделительные линии".