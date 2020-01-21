Катастрофа для экономики: что стало с некогда мощнейшей АЭС СССР

Игналинская АЭС в Литве некогда была самой мощной атомной электростанцией в СССР и мире, однако ради вступления в Евросоюз Вильнюс принял решение о ее закрытии. Корреспондент Sputnik побывал на станции и разобрался, что с ней стало.

АЭС обеспечивала дешевой электроэнергией не только Литву, но и Латвию, Эстонию, Белоруссию и Калининградскую область. Ее последний энергоблок перестал работать 31 декабря 2009 года, но демонтаж станции продолжается до сих пор. Деньги на это выделяет Евросоюз. Полное закрытие Игналинской АЭС намечено на 2038 год.

Закрытие станции оказалось чревато серьезными проблемами для литовской экономики: в республике возник энергодефицит, а цены резко подскочили. Кроме того, пострадал город – спутник станции Висагинас, из которого уезжают жители из-за отсутствия работы.