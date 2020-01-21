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Подарок с секретом: Рогозин преподнес Лукашенко перчатку космонавта 

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Александр Лукашенко встретился в Минске с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным. Они обсудили совместные российско-белорусские проекты в космической сфере.

А еще Рогозин подарил президенту Белоруссии необычный подарок - перчатку космонавта. 

"Это настоящая перчатка настоящего космонавта, побывавшего в космосе в 2019 году. Потом по секрету скажу, какого космонавта, чтобы другие не ревновали", - сказал Рогозин, вручая сувенир. 

Кроме того, глава "Роскосмоса" рассказал об успешном сотрудничестве с белорусскими специалистами. В настоящее время российское космическое ведомство вместе с белорусским предприятием "Пеленг" работают над созданием нового космического аппарата сверхвысокого разрешения. 

Теги:
Александр Лукашенко, Дмитрий Рогозин


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