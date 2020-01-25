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Разрушительное землетрясение в Турции: глазами очевидцев

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Sputnik Абхазия
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Землетрясение в Турции унесло жизни 22 человек, более 1030 пострадали. В Сеть попало видео, снятое очевидцами.

Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу 24 января в 20:55.
По последним данным, погибли 22 человека и более 1030 пострадали.

По сообщениям министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджи, пострадавшие направляются в больницы, для тех, кого затронуло землетрясение, открыты специальные помещения, людям не рекомендуют возвращаться в поврежденные здания.

В районе стихийного бедствия работают 493 команды спасателей из 28 турецких провинций. В зону землетрясения доставлено 1689 палаток, 1656 кроватей и 9200 одеял. Сотовые операторы объявили о бесплатных услугах связи в Элязыге и Малатье.



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