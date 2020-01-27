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Брифинг Басария на тему веерных отключений электроэнергии в Абхазии. Трансляция завершена

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© Sputnik / Томас Тхайцук
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200127/1029322033/Brifing-Aslana-Basariya-na-temu-veernykh-otklyucheniy-elektroenergii-v-Abkhazii.html

Гендиректор "Черноморэнерго" о проблемах в энергетической отрасли в Абхазии и вариантах выхода из кризиса.

С 27 января во всех районах Абхазии будут проводиться веерные отключения света два раза в день по два часа.

Режим веерных отключений вводится в связи с критической ситуацией на Джварском водохранилище, где уровень воды понизился до 445,78 метра. Ежедневно вода опускается на один метр. В случае если уровень воды в водохранилище достигнет 420 метров, ИнгурГЭС прекратит свою работу.

Ограничения будут действовать до осуществления перетока электроэнергии с территории России. В зависимости от ситуации график может ужесточаться, отметили в ведомстве.

Теги:
Черноморэнерго


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