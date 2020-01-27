Брифинг Басария на тему веерных отключений электроэнергии в Абхазии. Трансляция завершена

Гендиректор "Черноморэнерго" о проблемах в энергетической отрасли в Абхазии и вариантах выхода из кризиса.

С 27 января во всех районах Абхазии будут проводиться веерные отключения света два раза в день по два часа.

Режим веерных отключений вводится в связи с критической ситуацией на Джварском водохранилище, где уровень воды понизился до 445,78 метра. Ежедневно вода опускается на один метр. В случае если уровень воды в водохранилище достигнет 420 метров, ИнгурГЭС прекратит свою работу.

Ограничения будут действовать до осуществления перетока электроэнергии с территории России. В зависимости от ситуации график может ужесточаться, отметили в ведомстве.