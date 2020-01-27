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Встали на крыло: молодые летчики испытали себя за штурвалом Ту-160

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200127/1029323446/Vstali-na-krylo-molodye-letchiki-ispytali-sebya-pri-pilotirovanii-Tu-160.html

Молодые летчики дальней авиации испытали себя при пилотировании стратегических ракетоносцев Ту-160 на летно-тактическом учении под Саратовом.

В рамках полетных заданий летный состав отработал технику пилотирования, воздушную навигацию, а также порядок действий в нештатных ситуациях. За штурвалом самолетов прошлогодние выпускники провели свыше восьми часов, преодолев более шести тысяч километров. 

В общей сложности в учебных полетах были задействованы 10 самолетов дальней авиации. 



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