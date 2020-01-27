Встали на крыло: молодые летчики испытали себя за штурвалом Ту-160

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Молодые летчики дальней авиации испытали себя при пилотировании стратегических ракетоносцев Ту-160 на летно-тактическом учении под Саратовом.
В рамках полетных заданий летный состав отработал технику пилотирования, воздушную навигацию, а также порядок действий в нештатных ситуациях. За штурвалом самолетов прошлогодние выпускники провели свыше восьми часов, преодолев более шести тысяч километров.
В общей сложности в учебных полетах были задействованы 10 самолетов дальней авиации.