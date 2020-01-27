"Моржи блокадного батальона": в Петербурге прошел заплыв в годовщину снятия блокады

В Московском парке Победы Санкт-Петербурга собрались любители зимнего плавания, которые приняли участие в ежегодном заплыве в честь годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Фестиваль был организован в 1980 году командой ветеранов "Моржи блокадного батальона", с тех пор он стал ежегодным. В этом году заплыв возглавил 82-летний блокадник, президент федерации закаливания Борис Ратушный.

Когда началась война, Борис был еще ребенком. Из-за длительного голодания в окруженном городе у него начались проблемы со здоровьем. Но сейчас он два раза в неделю проплывает по 50 метров в ледяной воде Матросского пруда.

С каждым годом количество блокадников и ветеранов от "Моржей блокадного батальона", которые могут принять участие в заплыве, уменьшается. В 2020 году в ледяную воду смогли зайти только двое, третий наблюдал с берега. Но к фестивалю присоединилось много новых участников, всего в заплыве участвовали несколько десятков человек.