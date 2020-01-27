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Удивить и разоблачить: в Sputnik рассказали, как стать журналистом

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© Видео Адгур Авидзба, Акоп Кущян
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/102932/56/1029325603.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200127/1029325634/-Udivit-i-razoblachit-v-Sputnik-rasskazali-kak-stat-zhurnalistom.html

Школа молодого журналиста в рамках проекта SputnikPro впервые открылась в Абхазии в понедельник 27 января.

В мультимедийном пресс-центре Sputnik прошел первый день занятий в рамках Школы молодого журналиста. Школа – часть проекта SputnikPro. Это международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Для тех, кому жить интересно: в Абхазии открылась школа проекта SputnikPro

Участники проекта – учащиеся последних курсов и выпускники вузов, интересующиеся сферой медиа. 12 человек прошли предварительный отбор для того, чтобы прослушать серию лекций и мастер-классов.

Главный спикер школы советник МИА "Россия сегодня", колумнист Sputnik Олег Дмитриев. На первом уроке он ознакомил участников с целями и задачами проекта, объяснил, что нужно знать о целевой аудитории СМИ, как отличить настоящие новости от фейков, как написать краткую историю простым языком и придумать кликабельный заголовок.

Первое занятие началось с практического задания – учащиеся должны были в нескольких предложениях рассказать о себе и с помощью одного факта заставить весь зал удивиться и запомнить себя.

SputnikPro — это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и зарубежных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных вузов. Проект SputnikPro прошел уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. С марта 2018 года в проекте приняли участие более 3000 участников из 80 стран.



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