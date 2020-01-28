Поджоги и баррикады: каталонские радикалы устроили беспорядки в Барселоне

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Акция протеста против лишения депутатского мандата главы каталонского женералитета - высшего органа самоуправления региона - закончилась беспорядками.
Митинг сторонников Кима Торры начался у здания парламента Каталонии в Барселоне. Собравшиеся пытались прорваться через полицейские кордоны, выставленные перед входом в здание.
После этого часть протестующих отправились на площадь Уркинаона, рядом с которой находится здание представительства Национальной полиции. Митингующие жгли и переворачивали мусорные контейнеры, строили баррикады, забрасывали сотрудников правоохранительных органов бутылками.