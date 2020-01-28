Поджоги и баррикады: каталонские радикалы устроили беспорядки в Барселоне

Митинг сторонников Кима Торры начался у здания парламента Каталонии в Барселоне. Собравшиеся пытались прорваться через полицейские кордоны, выставленные перед входом в здание.

После этого часть протестующих отправились на площадь Уркинаона, рядом с которой находится здание представительства Национальной полиции. Митингующие жгли и переворачивали мусорные контейнеры, строили баррикады, забрасывали сотрудников правоохранительных органов бутылками.