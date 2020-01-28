22:23 28 Января 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.83
  • EUR69.23
Поиск
Видео

Очень темные дела: как Абхазия переживает энергокризис

Получить короткую ссылку
Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (141)
75 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео Адгур Авидзба, Леон Адлейба
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/102933/53/1029335393.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200128/1029334962/Ochen-temnye-dela-kak-Abkhaziya-perezhivaet-energokrizis.html

Уже вторые сутки в Абхазии действуют веерные отключения электроэнергии, как живет республика в условиях энергокризиса - в видеоролике Sputnik.

 РУП "Черноморэнерго" начало отключения света по всей Абхазии с 27 января.

Веерные отключения были введены из-за низкого уровня воды в Джварском водохранилище, где уровень воды на данный момент достигает 442 метров над уровнем моря. Ежедневно вода опускается на один метр. В случае если уровень воды в водохранилище достигнет 420 метров, ИнгурГЭС прекратит свою работу.

В "Черноморэнерго" основные проблемы энергетики в Абхазии связывают с изношенностью оборудования, увеличением нагрузок за пять лет на 28,31%, несанкционированными подключениями, майнинговыми фермами, климатическими аномалиями, заниженными тарифами и нежеланием населения экономить и платить по счетам за электроэнергию.

Однако во время опроса Sputnik ни один из опрашиваемых не признался в том, что не платит за электричество.

Отключения света доставляют жителям Абхазии неудобства. Особенно тяжело приходится школам, которые работают в две смены, и культурным учреждениям страны. Однако на работе больниц энергокризис не сказывается.

Сколько продлятся веерные отключения, спрогнозировать сложно. Основная надежда - на заключение договора о перетоке электричества из России.

Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (141)


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Архитектура без излишеств: лучшие фотографии конкурса The Art of Building
Очень темные дела: как Абхазия переживает энергокризис
Темные времена: план веерных отключений


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться