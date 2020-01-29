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Как в Европе исказили резолюцию по свободе СМИ

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Sputnik Абхазия
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Парламентская ассамблея Совета Европы приняла во вторник спорную резолюцию по свободе СМИ и безопасности журналистов в Европе.

Этот документ российские журналисты ждали давно, но итоговый текст их не удовлетворил. В него даже не включили истории с давлением на Sputnik Эстония и уголовным преследованием бывшего главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, а также примеры других гонений, список которых занял 12 страниц. Более того, к России в ПАСЕ предъявили требования.

Российская делегация во время дебатов заявила, что проголосует против резолюции, потому что не считает ее объективной.

"Многие отраженные в докладе факты о России в данный момент уже не актуальны. Мы полагаем, что критерии выбора пяти стран, определённых в качестве нарушителей свободы слова на пространстве Совета Европы в статье 9 (проекта резолюции) не очевидны", — сказала первый замглавы международного комитета Госдумы Светлана Журова.

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