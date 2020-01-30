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Снега выше крыши: житель Барнаула прокопал семиметровый тоннель через сугроб

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Алтайский край накрыли сильнейшие снегопады. Кое-где сугробы уже выше человеческого роста. Но жители не сдаются перед непогодой и копают тоннели в снегу.

Жителю Барнаула пришлось выкопать семиметровый тоннель к своему занесенному снегом гаражу. Но чтобы покататься на машине, придется дождаться весны. Тоннель узкий, и выкатить через него автомобиль вряд ли удастся, если не перекидать тонны снега.

На Алтае уже второй месяц подряд бушуют снежные штормы. В трех южных районах региона введен режим чрезвычайной ситуации. По данным МЧС на 30 января, шесть автодорог закрыты для проезда из-за непогоды, заблокированы около ста населенных пунктов. 

Осадков в Алтайском крае выпало в три раза больше, чем в этот же период прошлого года. 

 



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