Выпускной в Sputnik: первые итоги Школы молодого журналиста

Школа молодого журналиста – новый проект международного просветительского проекта в области медиа SputnikPro, инициированный агентством Sputnik. В Абхазии проект запустился впервые.

Главный спикер проекта, советник МИА "Россия сегодня", колумнист Sputnik Олег Дмитриев. По его словам, Школа молодого журналиста - это набор увлекательных практических заданий, который поможет начинающим разобраться в сложном мире мультимедийных СМИ.

Мастер-классы Школы молодого журналиста проходили четыре дня в пресс-центре Sputnik. За это время 12 участникам проекта рассказали о том, как правильно определить целевую аудиторию СМИ, узнать ее предпочтения, как отличить настоящие новости от фейковых, написать краткую историю простым языком, придумать интересные заголовки, подзаголовки и лиды, грамотно подготовиться к интервью, основных принципах фото- и видеоконтента.

SputnikPro — это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и зарубежных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных вузов. Проект SputnikPro прошел уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. С марта 2018 года в проекте приняли участие более 3000 участников из 80 стран.