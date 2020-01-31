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С головокружительной высоты: военные летчики эвакуировались из "аварийного самолета"

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Sputnik Абхазия
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В Амурской области летчики, штурманы и авиационные спасатели дальней авиации ВКС России тренировались покидать аварийное воздушное судно, летящее на большой высоте. 

Задача участников тренировок – совершить прыжок с парашютом с высоты, достигающей трех тысяч метров. Роль условного аварийного самолета при этом выполняет вертолет Ми-8. Занятия прошли при температуре воздуха ниже минус 20 градусов.

Во время учений использовались парашюты системы "Арбалет-2" и Д-1-5У. Помимо правильности выполнения прыжков, оценивается также точность приземления.



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