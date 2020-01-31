17:12 31 Января 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.14
  • EUR69.60
Поиск
Видео

Историческая очередь: первому "Макдоналдсу" в России исполнилось 30 лет

Получить короткую ссылку
17 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/102935/67/1029356712.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200131/1029359636/Istoricheskaya-ochered-pervomu-Makdonaldsu-v-Rossii-ispolnilos-30-let.html

Первый ресторан быстрого питания "Макдоналдс" открылся в России 30 лет назад - 31 января 1990 года. К зданию на Пушкинской площади в тот день выстроилась гигантская очередь.

В первый день работы к "Макдоналдсу" в российской столице пришли около пяти тысяч человек. Вереница людей растянулась на полкилометра. Для большинства из них это было первое знакомство с фастфудом американского образца.  

В день открытия "Макдоналдс" на Пушкинской обслужил рекордное количество посетителей. Заветные гамбургеры с картошкой фри попробовали 30 тысяч человек.  

На сегодняшний день популярная сеть ресторанов быстрого питания открыла 689 заведений по всей России. 



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Паводки, оползни и десятки погибших: последствия рекордных ливней в Бразилии
Историческая очередь: первому "Макдоналдсу" в России исполнилось 30 лет
Темные времена: план веерных отключений


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться