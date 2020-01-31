Историческая очередь: первому "Макдоналдсу" в России исполнилось 30 лет

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Первый ресторан быстрого питания "Макдоналдс" открылся в России 30 лет назад - 31 января 1990 года. К зданию на Пушкинской площади в тот день выстроилась гигантская очередь.
В первый день работы к "Макдоналдсу" в российской столице пришли около пяти тысяч человек. Вереница людей растянулась на полкилометра. Для большинства из них это было первое знакомство с фастфудом американского образца.
В день открытия "Макдоналдс" на Пушкинской обслужил рекордное количество посетителей. Заветные гамбургеры с картошкой фри попробовали 30 тысяч человек.
На сегодняшний день популярная сеть ресторанов быстрого питания открыла 689 заведений по всей России.