Историческая очередь: первому "Макдоналдсу" в России исполнилось 30 лет

Первый ресторан быстрого питания "Макдоналдс" открылся в России 30 лет назад - 31 января 1990 года. К зданию на Пушкинской площади в тот день выстроилась гигантская очередь.

В первый день работы к "Макдоналдсу" в российской столице пришли около пяти тысяч человек. Вереница людей растянулась на полкилометра. Для большинства из них это было первое знакомство с фастфудом американского образца.

В день открытия "Макдоналдс" на Пушкинской обслужил рекордное количество посетителей. Заветные гамбургеры с картошкой фри попробовали 30 тысяч человек.

На сегодняшний день популярная сеть ресторанов быстрого питания открыла 689 заведений по всей России.