Евразийские "гастроли": зачем Помпео приезжал в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан

Госсекретарь США Майк Помпео в рамках своего евразийского тура посетит Украину, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан и проведет встречи с главами этих государств.

Госсекретарь США в рамках своего евразийского турне посетил Минск, где провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и министром иностранных дел страны Владимиром Макеем, в казахском Нур-Султане Помпео встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым.

В Ташкенте госсекретарь с министрами Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана афганское урегулирование и вклад этих стран в мирный процесс.

По итогам встречи госсекретаря США Майка Помпео и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, США выделяют почти 100 миллионов долларов на поддержку реформ в Узбекистане, заявили в госдепе.

Что стоит за евразийским турне Помпео - в видео Sputnik.