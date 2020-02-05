Снежная трагедия: спасательная операция на месте схода лавин в Турции

В результате схода первой лавины погибли три человека, еще два пропали без вести, вторая лавина накрыла прибывших на место спасателей.

По крайней мере 33 человека погибли в результате схода лавин в провинции Ван на востоке Турции.

Губернатор провинции Мехмет Эмин Бильмез сообщил, что в районе Бахчесарай по меньшей мере три пассажира микроавтобуса погибли и двое пропали без вести в результате схода лавины.

Когда сошла вторая лавина, на место уже прибыли машины с сотрудниками спасательных служб.

Новая лавина накрыла пять автомобилей, в которых находились более 50 спасателей, работавших на месте происшествия. Управление по чрезвычайным ситуациям Турции сообщило, что в результате погибли еще 26 человек и 53 получили ранения.

На помощь местным спасателям вылетел военный самолет.