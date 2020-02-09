Массовые беспорядки в Казахстане: жертвы и последствия

В субботу 7 февраля на юге Казахстана в селе Масанчи произошла массовая драка, которая переросла в беспорядки.

Как сообщает Sputnik Казахстан, конфликт начался вечером 7 февраля в селе Масанчи Кордайского района, где собралось около 70 агрессивно настроенных жителей, между которыми началась групповая драка. На место прибыли полицейские, в результате из соседних населенных пунктов прибыло еще около 300 человек.

Участники драки оказывали сопротивление с применением металлических предметов, камней и огнестрельного оружия. Позже конфликтами также были охвачены села Аухатты и Булар батыр. По периметру населенных пунктов и подъездов к ним на автодорогах были выставлены блокпосты.

В столкновениях погибли десять человек, еще 40 получили ранения. Полиция задержала 47 участников потасовки. Восемь человек, получивших травмы и ранения, находятся в реанимационных отделениях больниц.

От поджогов пострадали 25 частных жилых домов, 31 коммерческий объект и 41 автомобиль.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил создать правительственную комиссию во главе с заместителем премьер-министра Бердибеком Сапарбаевым.

По данным властей, причиной беспорядков стал бытовой конфликт, который провокаторы пытались перевести в межнациональную плоскость. Отмечается, что различные инциденты между казахским и дунганским населением происходят не первый день.

Позже заместитель министра внутренних дел страны Алексей Калайчиди заявил, что причиной массовой драки стал дородный конфликт.

"5 февраля произошел дорожный конфликт, кто-то кому-то не уступил дорогу. От слов дело перешло к рукоприкладству", — сказал он.

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