Массовые беспорядки в Казахстане: жертвы и последствия

Как сообщает Sputnik Казахстан, конфликт начался вечером 7 февраля в селе Масанчи Кордайского района, где собралось около 70 агрессивно настроенных жителей, между которыми началась групповая драка. На место прибыли полицейские, в результате из соседних населенных пунктов прибыло еще около 300 человек.
Участники драки оказывали сопротивление с применением металлических предметов, камней и огнестрельного оружия. Позже конфликтами также были охвачены села Аухатты и Булар батыр. По периметру населенных пунктов и подъездов к ним на автодорогах были выставлены блокпосты.
В столкновениях погибли десять человек, еще 40 получили ранения. Полиция задержала 47 участников потасовки. Восемь человек, получивших травмы и ранения, находятся в реанимационных отделениях больниц.
От поджогов пострадали 25 частных жилых домов, 31 коммерческий объект и 41 автомобиль.
Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил создать правительственную комиссию во главе с заместителем премьер-министра Бердибеком Сапарбаевым.
По данным властей, причиной беспорядков стал бытовой конфликт, который провокаторы пытались перевести в межнациональную плоскость. Отмечается, что различные инциденты между казахским и дунганским населением происходят не первый день.
Позже заместитель министра внутренних дел страны Алексей Калайчиди заявил, что причиной массовой драки стал дородный конфликт.
"5 февраля произошел дорожный конфликт, кто-то кому-то не уступил дорогу. От слов дело перешло к рукоприкладству", — сказал он.
Читайте также:
-
В массовых беспорядках в Казахстане убиты восемь человек и 40 ранены