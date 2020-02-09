"Шпионы, варвары и воры": топ-10 самых нелепых обвинений в адрес России

Москву снова обвинили во вмешательстве в американские выборы. На этот раз российский след якобы нашли в штате Айова

За день до этого французский президент предъявил России претензии в переписывании истории Второй мировой войны.

Абсурдное заявление он сделал во время выступления в университете Польши.

А еще зарубежным политикам всюду мерещатся шпионы, варвары и воры.

Sputnik собрал самые нелепые обвинения в адрес Москвы за последнее время.