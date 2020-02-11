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Уникальные кадры: опубликовано видео испытаний фрегата "Адмирал Касатонов"

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© Видео YouTube/ Минобороны России
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200211/1029431884/Unikalnye-kadry-opublikovano-video-ispytaniy-fregata-Admiral-Kasatonov.html

Российское Минобороны опубликовало уникальные кадры испытаний первого серийного фрегата "Адмирал Касатонов" в Баренцевом море.

"Адмирал Касатонов" - первый серийный фрегат проекта 22350. Он может бороться с воздушными, надводными и подводными целями противника.

В ходе испытаний тестировались, в том числе, системы постановки ложных целей и пассивных помех, которые защищают корабль от атак высокоточного ракетного оружия.

Фрегат "Адмирал Касатонов" вооружен также ЗРК "Полимент-Редут", крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс", современными радиотехническим и гидроакустическим комплексами. По окончании испытаний корабль войдет в состав Северного флота.



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