Уникальные кадры: опубликовано видео испытаний фрегата "Адмирал Касатонов"

"Адмирал Касатонов" - первый серийный фрегат проекта 22350. Он может бороться с воздушными, надводными и подводными целями противника.

В ходе испытаний тестировались, в том числе, системы постановки ложных целей и пассивных помех, которые защищают корабль от атак высокоточного ракетного оружия.

Фрегат "Адмирал Касатонов" вооружен также ЗРК "Полимент-Редут", крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс", современными радиотехническим и гидроакустическим комплексами. По окончании испытаний корабль войдет в состав Северного флота.