Не для слабонервных: экстремальная посадка лайнера во время шторма в Британии

На записи видно, как из-за сильных порывов ветра самолет зависает над полосой, после чего приземляется "боком".
Мастерский маневр завершился удачно, несмотря на то, что порывы ветра достигали скорости 145 километров в час.
Шторм "Дэннис" обрушился на Великобританию на минувших выходных. Из-за ливней и сильного ветра реки вышли из берегов и подтопили дома. Как минимум, два человека погибли.
Читайте также:
-
Посадку уходящего от обстрела лайнера на базе Хмеймим сняли на видео
-
Пронесло: круизный лайнер чуть не протаранил набережную в Венеции