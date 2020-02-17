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Не для слабонервных: экстремальная посадка лайнера во время шторма в Британии

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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200217/1029472854/Ne-dlya-slabonervnykh-ekstremalnaya-posadka-laynera-vo-vremya-shtorma-v-Britanii.html

На видео попала экстремальная посадка лайнера Airbus A380 авиакомпании Etihad во время шторма в британском аэропорту Хитроу.

На записи видно, как из-за сильных порывов ветра самолет зависает над полосой, после чего приземляется "боком".

Мастерский маневр завершился удачно, несмотря на то, что порывы ветра достигали скорости 145 километров в час.

Шторм "Дэннис" обрушился на Великобританию на минувших выходных. Из-за ливней и сильного ветра реки вышли из берегов и подтопили дома. Как минимум, два человека погибли.

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