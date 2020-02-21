Лукашенко: Путин по телефону сделал "неожиданное предложение" по нефти

Лукашенко сообщил, что российский лидер Владимир Путин сделал для республики "неожиданное предложение" по закупкам нефти.

"Президент России позвонил (в пятницу - ред.). … Вы знаете, иногда у нас возникают споры по отдельным вопросам, и он внес предложение, чтобы мы над ним подумали, в том числе и по поставкам нефти в Беларусь. Это было неожиданное предложение", – заявил Лукашенко в пятницу на встрече с губернатором Архангельской области Игорем Орловым.

Как сообщил глава Белоруссии, российский президент предложил посчитать формулу, по которой можно узнать, сколько Белоруссия потеряет от уменьшения таможенной пошлины при экспорте нефтепродуктов в 2020 году по отношению к прошлому году.

"Если мы получали в прошлом году от пошлины, допустим, миллиард долларов, а в этом году за счет снижения этой пошлины – она все время снижается (из-за реализации в РФ налогового маневра – ред.) – получим, допустим, 700 миллионов долларов, то он сказал: "Мы триста миллионов долларов компенсируем, в том числе за счет премии (нефтяным – ред.) компаниям". То есть, по нефти вопрос стоит так, что Россия готова нам сохранить финансовый уровень по нефти прошлого года", – рассказал белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что рассматривается вариант поставок нефти из ЕС реверсом по одной из веток нефтепровода "Дружба", по которому сейчас идет транзит российской нефти на Запад. По словам белорусского лидера, для поставок также будут задействованы балтийские порты, здесь могут оказать содействие Соединенные Штаты.

Минску и Москве до сих пор не удалось достичь договоренностей о поставках нефти в республику. В частности, Минск считает нецелесообразным в условиях налогового маневра сохранять размер премий для нефтяных компаний РФ при поставках нефти в республику.

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