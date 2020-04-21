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Вся правда о защите: как маски уберегут от коронавируса

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (560)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200421/1029947372/Vsya-pravda-o-zaschite-kak-maski-uberegut-ot-koronavirusa.html

По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, маски носить стоит только больных людям, здоровые люди не должны прибегать к таком способу защиты. Но так ли это на самом деле - смотрите в видео.

Как говорится в видео RT, обычная медицинская маска не очень действенна в борьбе с распространением коронавируса.

А вот респираторы действительно могут защитить.

Эффективными считаются респираторы FPP2, которые не пропускают вирус и фильтруют до 94% вредных веществ, поэтому ими и пользуются на вредных производствах.

Либо респираторы FPP3, которым не страшна даже радиоактивная пыль, именно в них ходят врачи, которые работают с инфицированными. 

Подробнее смотрите в видео.

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (560)


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