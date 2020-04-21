Вся правда о защите: как маски уберегут от коронавируса

Как говорится в видео RT, обычная медицинская маска не очень действенна в борьбе с распространением коронавируса.
А вот респираторы действительно могут защитить.
Эффективными считаются респираторы FPP2, которые не пропускают вирус и фильтруют до 94% вредных веществ, поэтому ими и пользуются на вредных производствах.
Либо респираторы FPP3, которым не страшна даже радиоактивная пыль, именно в них ходят врачи, которые работают с инфицированными.
Подробнее смотрите в видео.
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