Вся правда о защите: как маски уберегут от коронавируса

По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, маски носить стоит только больных людям, здоровые люди не должны прибегать к таком способу защиты. Но так ли это на самом деле - смотрите в видео.

Как говорится в видео RT, обычная медицинская маска не очень действенна в борьбе с распространением коронавируса.

А вот респираторы действительно могут защитить.

Эффективными считаются респираторы FPP2, которые не пропускают вирус и фильтруют до 94% вредных веществ, поэтому ими и пользуются на вредных производствах.

Либо респираторы FPP3, которым не страшна даже радиоактивная пыль, именно в них ходят врачи, которые работают с инфицированными.

Подробнее смотрите в видео.

Смотрите также: