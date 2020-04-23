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Клятва в узком кругу: Аслан Бжания вступил в должность президента Абхазии

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Инаугурация Аслана Бжания (17)
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© Видео Акоп Кущян, Адгур Авидзба
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200423/1029957339/Klyatva-v-uzkom-krugu-Aslan-Bzhaniya-vstupil-v-dolzhnost-prezidenta-Abkhazii.html

Инауграция избранного президента Абхазии Аслана Бжания состоялась в конференц-зале Администрации президента республики в четверг 23 апреля. 

Церемония инаугурации избранного президента Абхазии Аслана Бжания продлилась около получаса. Из-за введения ограничительных мер и запрета на проведение массовых мероприятий в связи с опасностью распространения коронавируса инаугурация была проведена в узком кругу.

На ней присутствовали спикер Парламента Абхазии, депутаты, судьи Верховного и Конституционного судов, представители религиозных конфессий, а также посол России.

Перед началом церемонии в целях безопасности помещение конференц-зала было продезинфицировано, у гостей и участников церемонии измерили температуру.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Во время инаугурации избранный глава государства произнес клятву, исполняющий обязанности президента Валерий Бганба вручил ему символы президентской власти. 

Атрибуты президентской власти Республики Абхазия – штандарт, печать с изображением государственного герба и с надписью "Президент Республики Абхазия", шашка, символизирующая роль президента как главнокомандующего Вооруженными силами Республики Абхазия, и национальный абхазский посох (алабаща) — символ государственной мудрости. 

Впервые Церемония инаугурации президента состоялась в Абхазии в 1994 году. 26 ноября 1994 года Парламент Абхазии принял новую Конституцию, в которой говорилось, что глава государства отныне не председатель Верховного Совета, а президент. Тогда же решением народных избранников на эту должность был избран Владислав Ардзинба.

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Инаугурация Аслана Бжания (17)


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