Клятва в узком кругу: Аслан Бжания вступил в должность президента Абхазии

Инауграция избранного президента Абхазии Аслана Бжания состоялась в конференц-зале Администрации президента республики в четверг 23 апреля.

Церемония инаугурации избранного президента Абхазии Аслана Бжания продлилась около получаса. Из-за введения ограничительных мер и запрета на проведение массовых мероприятий в связи с опасностью распространения коронавируса инаугурация была проведена в узком кругу.

На ней присутствовали спикер Парламента Абхазии, депутаты, судьи Верховного и Конституционного судов, представители религиозных конфессий, а также посол России.

Перед началом церемонии в целях безопасности помещение конференц-зала было продезинфицировано, у гостей и участников церемонии измерили температуру.

Во время инаугурации избранный глава государства произнес клятву, исполняющий обязанности президента Валерий Бганба вручил ему символы президентской власти.

Атрибуты президентской власти Республики Абхазия – штандарт, печать с изображением государственного герба и с надписью "Президент Республики Абхазия", шашка, символизирующая роль президента как главнокомандующего Вооруженными силами Республики Абхазия, и национальный абхазский посох (алабаща) — символ государственной мудрости.

Впервые Церемония инаугурации президента состоялась в Абхазии в 1994 году. 26 ноября 1994 года Парламент Абхазии принял новую Конституцию, в которой говорилось, что глава государства отныне не председатель Верховного Совета, а президент. Тогда же решением народных избранников на эту должность был избран Владислав Ардзинба.

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