Исторический прыжок: российские военные десантировались в Арктике

Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории десантировались с нижней границы стратосферы в Арктике. Они совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа.
В ходе десантирования прошла апробация средств высотного десантирования, том числе парашютные системы специального назначения нового поколения, индивидуального кислородного оборудования парашютиста, навигационного оборудования, специального снаряжения и обмундирования в экстремальных условиях Арктики.
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