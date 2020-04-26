Взрыв, потрясший человечество: архивные кадры из Чернобыльской зоны отчуждения

26 апреля 2020 года исполняется 34 года с момента одной из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества - аварии на Чернобыльской АЭС.

26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции, расположенной близ города Припять, произошел взрыв.

Число жертв этой техногенной катастрофы подсчитать невозможно, последствия лучевой болезни, которую получили работники станции, члены их семей, проживавшие в Припяти, и ликвидаторы аварии исчисляется тысячами человек.

Официально говорится о четырех тысячах пострадавших в результате аварии и ее последствий, однако, по мнению ученых, последствия облучения могут испытывать на себе несколько поколений потомков, облученных в Чернобыле.