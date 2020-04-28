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Совещание Владимира Путина с главами регионов по коронавирусу. Трансляция завершена.
Президент России Владимир Путин во вторник провел совещание в режиме видеоконференции с главами регионов.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=80302119&type=mp4
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PT94M08S
2020-04-28T17:35Z
Президент России Владимир Путин во вторник провел совещание в режиме видеоконференции с главами регионов.
Глава государства перед совещанием выступил с оценкой ситуации с коронавирусом в стране и обратился к гражданам.
Согласно последним данным, число заболевших в России превысило 93 тысячи человек, 8,4 тысячи выздоровели, 867 заболевших скончались.
Ранее Путин в обращении к россиянам сообщил, что до конца апреля в стране из-за коронавируса будут нерабочие дни. В регионах страны бал введен режим самоизоляции граждан, им предписано не выходить из дома без крайней необходимости.