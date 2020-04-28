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Совещание Владимира Путина с главами регионов по коронавирусу. Трансляция завершена.

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (577)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200428/1029995429/Soveschanie-Vladimira-Putina-s-glavami-regionov-po-koronavirusu-Pryamaya-translyatsiya-.html
Совещание Владимира Путина с главами регионов по коронавирусу. Трансляция завершена.
Президент России Владимир Путин во вторник провел совещание в режиме видеоконференции с главами регионов.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=80302119&type=mp4
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2020-04-28T17:35Z

Президент России Владимир Путин во вторник провел совещание в режиме видеоконференции с главами регионов.

Глава государства перед совещанием выступил с оценкой ситуации с коронавирусом в стране и обратился к гражданам. 

Согласно последним данным, число заболевших в России превысило 93 тысячи человек, 8,4 тысячи выздоровели, 867 заболевших скончались. 

Ранее Путин в обращении к россиянам сообщил, что до конца апреля в стране из-за коронавируса будут нерабочие дни. В регионах страны бал введен режим самоизоляции граждан, им предписано не выходить из дома без крайней необходимости. 

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (577)


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