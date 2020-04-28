Совещание Владимира Путина с главами регионов по коронавирусу. Трансляция завершена.

Президент России Владимир Путин во вторник провел совещание в режиме видеоконференции с главами регионов.

Глава государства перед совещанием выступил с оценкой ситуации с коронавирусом в стране и обратился к гражданам.

Согласно последним данным, число заболевших в России превысило 93 тысячи человек, 8,4 тысячи выздоровели, 867 заболевших скончались.

Ранее Путин в обращении к россиянам сообщил, что до конца апреля в стране из-за коронавируса будут нерабочие дни. В регионах страны бал введен режим самоизоляции граждан, им предписано не выходить из дома без крайней необходимости.