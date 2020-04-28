14:37 28 Апреля 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.57
  • EUR80.77
Поиск
Важно:
Видео

Медики-супергерои: муралы с изображением врачей на стенах домов в Казахстане

Получить короткую ссылку
36 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео Sputnik / Абзал Калиев, Тимур Батыршин / Акимат Нур-Султана / instagram.com/aset.mukazhanov
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200428/1029995488/Mediki-supergeroi-muraly-s-izobrazheniem-vrachey-ukrasili-steny-domov-v-Kazakhstane.html

В Казахстане на стенах жилых домов Алматы и Нур-Султана появились огромные рисунки в честь врачей-супергероев.

По признанию художников, таким способом им хотелось выразить благодарность всем медицинским работникам страны, которые сейчас борются с коронавирусом.

На создание мурала у двоих столичных граффити-художников ушло в общей сложности 20 часов. На рисунке изображен врач, который держит в руке голубя.

Алматинский художник нарисовал мурал менее чем за неделю. Ему приходилось работать практически круглосуточно в корзине подъемника на высоте 15 метров. Сейчас центр Алматы украшает огромный мурал с медиком-супергероем.



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
На вечном "карантине": город-призрак Припять после Чернобыльской аварии
Медики-супергерои: муралы с изображением врачей на стенах домов в Казахстане
Как будут работать рынки Абхазии до 1 мая


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться