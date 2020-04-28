Медики-супергерои: муралы с изображением врачей на стенах домов в Казахстане

В Казахстане на стенах жилых домов Алматы и Нур-Султана появились огромные рисунки в честь врачей-супергероев.

По признанию художников, таким способом им хотелось выразить благодарность всем медицинским работникам страны, которые сейчас борются с коронавирусом.

На создание мурала у двоих столичных граффити-художников ушло в общей сложности 20 часов. На рисунке изображен врач, который держит в руке голубя.

Алматинский художник нарисовал мурал менее чем за неделю. Ему приходилось работать практически круглосуточно в корзине подъемника на высоте 15 метров. Сейчас центр Алматы украшает огромный мурал с медиком-супергероем.